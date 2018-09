G20 in Argentina, urgente riforma Wto

(ANSA) - BUENOS AIRES, 15 SET - I responsabili ministeriali del Commercio dei Paesi del G20 hanno rivolto un appello, al termine di una riunione ieri a Mar del Plata, in Argentina, a "mantenere i mercati aperti, ad affrontare lo sviluppo economico e rivitalizzare il sistema internazionale del commercio".

Presentando i risultati dei lavori, a cui è intervenuto il sottosegretario al Commercio italiano, Michele Geraci, il ministro degli Esteri argentino Jorge Faurie ha sottolineato che l'incontro "è avvenuto in un momento critico del commercio internazionale". L'obiettivo, ha aggiunto, "è stato quello di rafforzare la cooperazione, ricercare le condizioni per consolidare i benefici degli scambi commerciali, ed evidenziare soluzioni condivise per una crescita sostenibile in un contesto di mercati aperti".