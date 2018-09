Secret Service beffa Trump sulle Harley

(ANSA) - WASHINGTON, 14 SET - Il Secret Service, corpo che si occupa della protezione del presidente degli Stai Uniti, della sua famiglia e delle piu' alte cariche dello stato, beffa Donald Trump. E nonostante lo scontro tra la Harley-Davidson a causa dei dazi si appresta a comprare un nuovo modello della motocicletta icona negli Usa per metterlo a disposizione dei suoi agenti.

Secondo quanto riportano i media, gli acquisti dovrebbero partire entro settembre. La Harley-Davidson aveva lamentato possibili perdite per 100 milioni di dollari l'anno a causa dei dazi imposti da Trump su acciaio e alluminio. Dazi a cui l'Europa ha risposto colpendo alcuni brand simbolo del Made in Usa, tra cui appunto la Harley. Dopo la minaccia di quest'ultima di trasferire parte della produzione all'estero Trump aveva duramente attaccato il gruppo.