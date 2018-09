Spia russa: Gb, da Mosca ancora bugie

(ANSA) - LONDRA, 13 SET - Il governo britannico replica al racconto dei due sospetti esecutori del tentato avvelenamento nervino di Serghiei e Iulia Skripal continuando ad accusare la Russia di diffondere "mistificazioni e bugie". "La polizia e la procura - ribadisce un portavoce - hanno identificato questi uomini come sospetti in relazione all'attacco di Salisbury. E il governo afferma chiaramente che sono ufficiali dell'intelligence militare russa, Gru, e che hanno usato un'arma chimica illegale, tossica in modo devastante, nelle strade del nostro Paese".