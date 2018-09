Papa convoca presidenti vescovi su abusi

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 12 SET - Papa Francesco, sentito il Consiglio di Cardinali (C9), ha deciso di convocare una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica di tutto il mondo sul tema della "protezione dei minori", "per parlare della prevenzione di abusi su minori e adulti vulnerabili". La riunione con il Papa si terrà in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019. Lo ha riferito in un briefing la vice direttrice della Sala stampa vaticana, Paloma Garcia Ovejero, leggendo un comunicato del Consiglio dei cardinali.