Divorzio: M5s, su ddl confronto con Lega

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Sul disegno di legge del senatore Pillon in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità è in corso un confronto all'interno della maggioranza, ci sono alcuni aspetti che secondo noi meritano un approfondimento. Arriveremo in breve tempo ad un pieno accordo sul testo e andremo avanti con determinazione". Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato Stefano Patuanelli.