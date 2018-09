Raikkonen alla Sauber, contratto 2 anni

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Indovina chi è tornato?! Prossimi due anni con @sauberf1team, avanti! Si sente estremamente bene per tornare dove tutto ha avuto inizio!". Frasi inequivocabili, quelle apparse sull'account ufficiale di Kimi Raikkonen che, come annunciato poco fa dalla Ferrari, a fine anno chiuderà la propria avventura al volante di una 'rossa' di Maranello e ne aprirà un'altra con la Sauber, che lo ha ingaggiato per due stagioni. "Siamo lieti di annunciare che #kimi7 si unirà a noi per le stagioni 2019 e 2020", ha twittato il team.