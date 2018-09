Orban: Weber, nel Ppe libertà di voto

(ANSA) - STRASBURGO, 11 SET - "Non abbiamo raggiunto un compromesso nei popolari sull'Ungheria ed è per questa ragione che domani nel Ppe ci sarà libertà di voto sull'articolo 7". Lo ha annunciato in serata il leader del Ppe Manfred Weber. "Da parte mia voterò a favore dell'attivazione dell'articolo 7", ha proseguito Weber. "Se c'è volontà al compromesso da parte dell'Ungheria, allora possiamo continuare con il dialogo, ma oggi in plenaria non ho visto questa volontà da parte del primo ministro ungherese di contribuire a una soluzione".