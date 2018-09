Crollo ponte:Casellati,serve Paese unito

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Una tragedia che poteva e doveva essere evitata". Lo ha detto la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ricordando il drammatico crollo del ponte Morandi a Genova.

"I soccorritori con il loro sforzo - ha aggiunto - ci hanno restituito la speranza di ricostruire: Genova non può aspettare, non può restare ferita e isolata. Serve tempestività, efficienza e visione, serve un Paese unito. Solo così - ha concluso Casellati - dimostreremo che gli errori non si ripeteranno, lo dobbiamo alle vittime". Al termine del suo intervento, Casellati ha chiesto all'Aula di osservare un minuto di silenzio in omaggio delle vittime.