Camera: in Aula esame mozioni

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Al via i lavori dell'Aula di Montecitorio. La seduta riprende con l'esame di alcune mozioni che puntano a favorire il rientro delle imprese italiane che hanno delocalizzato la produzione all'estero, su cui sono in corso le dichiarazioni di voto, ma soprattutto con l'esame di mozioni sul reddito di inclusione e quello di cittadinanza. Tra i testi presentati, anche una mozione firmata dai due capigruppo alla Camera del M5S e della Lega, Francesco D'Uva e Riccardo Molinari, che chiedono al governo di impegnarsi per l'introduzione del reddito di cittadinanza e delle pensioni di cittadinanza. I gruppi parlamentari gialloverdi sottolineano come il sostegno abbia l'obiettivo di rendere "effettivo il diritto al lavoro" attraverso la "il potenziamento dei centri per l'impiego".