Ramazzotti annuncia su Fb disco e tour

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Uscirà il 23 novembre il nuovo disco di Eros Ramazzotti, dal titolo Vita ce n'è (Polydor). Ad annunciarlo, insieme a un tour mondiale che debutterà il 17 febbraio a Monaco, è lo stesso Ramazzotti in diretta Facebook (con DzPremieredz, funzione appena lanciata in Italia). La prevendita del tour sarà affidata a Spotify, con vendita generale al via il 13 settembre. L'album, che uscirà in italiano e in spagnolo per il mercato latino, sarà disponibile nelle versioni standard, deluxe, doppio vinile e cofanetto.

Il tour: 17 febbraio Monaco, 20 febbraio Koln, 22 febbraio Lussemburgo, 25 febbraio Stoccarda. Poi la tranche italiana nei palasport: 2 marzo Torino, 5, 6, 8 e 9 Milano, 12, 13, 15 e 16 Roma, 16 Lione, 21 Madrid, 23 Barcellona, 25 Zurigo, 28 Parigi, 31 e 1 aprile Bruxelles. Ad aprile Ramazzotti sarà il 3 ad Amsterdam, il 5 a Londra, il 7 a Marsiglia, il 9 a Ginevra, l'11 a Lipsia, il 13 a Mannheim, il 15 a Vienna. A maggio e giugno il tour toccherà nord e sud America, per tornare in autunno in Europa.