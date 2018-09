Florence, domani 1 milione di evacuati

(ANSA) - WASHINGTON, 10 SET - Evacuazione obbligatoria per oltre un milione di americani dalle 12 (le 18 in Italia) di martedì sull'intera costa della South Carolina, uno degli Stati del sudest Usa che saranno investiti dall'uragano Florence a partire da giovedì. Lo ha decretato il governatore locale Henry McMaster. "E' un uragano molto pericoloso, non vogliamo rischiare nessuna vita", ha spiegato, sottolineando che l'evacuazione riguarderà gli abitanti di una fascia litoranea lunga 320 km. Le alluvioni potrebbero arrivare a 3 metri di altezza. (ANSA).