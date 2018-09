Barnier, 'accordo Brexit entro 2 mesi'

(ANSA) - BLED (SLOVENIA), 10 SET - Un accordo di divorzio tra Ue e Gran Bretagna "è possibile entro l'inizio di novembre". Lo ha detto il capo negoziatore della Brexit dell'Unione europea, Michel Barnier, in una conferenza a Bled, in Slovenia.

"L'accordo sulla Brexit non è lontano", ha assicurato Barnier precisando che l'80% delle questioni relative al contratto di uscita è stato concordato. Tra le questioni più spinose ancora aperte il negoziatore dell'Ue ha citato quella dei confini tra l'Unione e l'Irlanda e l'Irlanda del nord.

Le parole di Barnier hanno spinto la sterlina che ha guadagnato lo 0,9% nel cross del dollaro a quota 1,3030.