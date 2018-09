Sisma Giappone, 9 morti e 30 dispersi

(ANSA) - TOKYO, 6 SET - Raggiunge quota nove il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito l'isola di Hokkaido, nel nord del Giappone, nel cuore della notte; 300 le persone ferite, e si teme ancora per le sorti di 30 dispersi.

La scossa ha provocato l'interruzione della corrente elettrica per quasi 3 milioni di persone, la chiusura dell'aeroporto di Sapporo e di diverse tratte autostradali, e l'interruzione dei servizi ferroviari veloci Shinkansen e degli autobus pubblici. Chiuse anche 1.300 scuole elementari per l'intera giornata. L'Agenzia di regolamentazione del Nucleare ha reso noto che la centrale nucleare di Tomari non dovrebbe presentare anormalità. Cancellata anche la partita amichevole di calcio tra la nazionale del Giappone e il Cile, prevista per domani sera allo stadio di Sapporo. Diverse le stime della magnitudo del sisma fornito dalle varie agenzie competenti locali e internazionali, che vanno dal 6.6 al 7.