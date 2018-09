Conte, settimana prossima decreto Ischia

(ANSA) - CASAMICCIOLA TERME, 6 SET - "La settimana prossima porterò io personalmente in consiglio dei ministri un decreto per il terremoto di Ischia". Lo afferma il premier Giuseppe Conte incontrando alcuni cittadini all'ingresso della zona rossa di Casamicciola Terme. "Sono qui per chiudere il cerchio, per dare concretezza alla vostra speranza", sottolinea Conte parlando con una delle residenti.