Ddl anticorruzione domani in Cdm

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Il Consiglio dei ministri è convocato per giovedì 6 settembre 2018 alle ore 16,00 a Palazzo Chigi per l'esame del seguente ordine del giorno: DISEGNO DI LEGGE: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione (GIUSTIZIA). Lo rende noto un comunicato di palazzo Chigi.