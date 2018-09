14 liste ad elezioni provinciali Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 4 SET - In vista delle elezioni provinciali in Alto Adige sono state depositate complessivamente 14 liste.

Aveva presentato il suo simbolo, ma oggi non ha fornito le firme di sostegno necessarie il Popolo delle famiglie. Nelle prossime ore sarà sorteggiato l'ordine dei partiti sulla scheda elettorale. Come ha annunciato la coordinatrice regionale Michaela Biancofiore, sulla lista di Forza Italia si trova anche un candidato non residente a Bolzano, ovvero, il parlamentare Davide Bendinelli residente a Garda, che secondo il regolamento delle elezioni provinciali in Alto Adige è inammissibile. Biancofiore con questa iniziativa vuole dimostrare l'anticostituzionalità della legge provinciale e provocare l'annullamento della tornata elettorale.