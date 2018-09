Accoltella fidanzata in litigio, è grave

(ANSA) - MORCIANO DI LEUCA (LECCE), 3 SET - Una giovane di 27 anni è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata più volte dal fidanzato, di 30 anni, durante un litigio avvenuto per motivi di gelosia. Il 30enne ha poi chiamato il 118, dicendo che la ragazza era caduta. Dopo due ore di interrogatorio, ha confessato ai carabinieri quanto avvenuto nell'abitazione del nonno della ragazza, a Morciano di Leuca. La giovane è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.Il 30enne è stato arrestato per tentativo di omicidio. Si chiama Giorgio Vitali ed è un agricoltore, conosciuto da tutti come un giovane che dedica le giornate alla famiglia e al lavoro. Il litigio è avvenuto ieri, poco prima della mezzanotte, nell'abitazione del nonno della vittima. La 27enne si recava spesso dal nonno per accudirlo. L'anziano era in casa al momento del tentativo di omicidio: si trovava a letto, in un'altra stanza della casa. La 27enne sarebbe stata raggiunta da sette coltellate.E' ora ricoverata nell'ospedale di Tricase