Auto 300 metri in scarpata, tutti salvi

(ANSA) - BOLZANO, 1 SET - E' salva una famiglia - padre, madre e bebè - finiti con la loro macchina per 300 metri in una scarpata. L'incidente è avvenuto questa mattina nei pressi di un maso a Nova Ponente. Durante la manovra di parcheggio il padre è finito con l'auto su un prato in forte discesa, reso bagnato dalle piogge delle scorse ore. La folle corsa è stata fermata solo da alcuni alberi nel greto di un torrente. La macchina è andata completamente distrutta. Ferite lievi per il padre e la bimba, mentre la mamma è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Bolzano con ferite di media entità.

E' invece di cinque feriti, nessuno grave, il bilancio di uno scontro frontale a Naturno. In mattinata la Croce bianca è intervenuta anche per un tamponamento a catena sull'autostrada del Brennero con dieci feriti, fortunatamente tutti lievi.