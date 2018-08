Trump, Ue cattiva come Cina su scambi

(ANSA) - NEW YORK, 30 AGO - L'Ue è quasi cattiva come la Cina sul fronte commerciale, è solo più piccola. Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Bloomberg.

L'offerta dell'Europa sulla rimozione dei dazi sulle auto "non è abbastanza buona. I loro consumatori comprano di solito le loro auto, non le nostre", ha aggiunto.