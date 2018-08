Toti, 30 giorni per piano demolizione

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Vogliamo fare in modo che in 30 giorni sia pronto il piano per avviare la fase della demolizione": lo ha detto il commissario per l'emergenza Giovanni Toti. "Da quel momento servirà un giorno per abbattere il moncone est anche con l'uso di esplosivo e con la demolizione di circa 150 alloggi. "Serviranno poi una ventina di giorni per togliere il moncone ovest con l'uso di gru e lo smontaggio pezzo per mezzo, senza alcun crollo - ha precisato Toti - due gru lo smonteranno in 20 giorni". Toti ha parlato al termine della presentazione in Regione del piano di Società Autostrade per la demolizione del ponte Morandi, con il commissario e governatore anche il sindaco Marco Bucci. Il punto stampa è iniziato senza la presenza dell'amministratore delegato di Società Autostrade Giovanni Castellucci che ha scelto di non incontrare i giornalisti. Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno infine scritto una lettera al premier Giuseppe Conte per "suggerire un provvedimento di legge ad hoc" per avere nuovi fondi.