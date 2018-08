Venezia: Salvini,Riondino?Lo incontrerei

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Il 'padrino' della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argento, si dichiara 'contento di non incontrare Salvini'. Invece lo incontrerei volentieri, sono curioso e testardo, nella speranza di riportarlo su retta via...". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in un tweet postato a commento di una foto che ritrae i due attori insieme.