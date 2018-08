Yemen: accuse Onu a sauditi e a Eau

(ANSA) - GINEVRA, 28 AGO - "Individui nel governo dello Yemen e della coalizione, tra cui l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, potrebbero aver condotto attacchi che possono costituire crimini di guerra", è la denuncia di una missione di esperti incaricata dal Consiglio Onu per i diritti umani di indagare sulla situazione in Yemen.

In un rapporto presentato a Ginevra, i membri della missione suggeriscono con forza che le parti in conflitto hanno perpetrato e continuano a perpetrare, violazioni e crimini di diritto internazionale. Il rapporto rileva che gli attacchi aerei della coalizione hanno causato la maggior parte delle vittime civili dirette. I raid hanno colpito zone residenziali, mercati, funerali, matrimoni, centri di detenzione e persino strutture mediche.