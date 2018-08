Di Maio, presenteremo esposto

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Un esposto per danno erariale contro gli ex governi sarà presentato alla Corte dei Conti entro "pochi giorni". Lo confermano fonti di governo spiegano che il vicepremier Luigi Di Maio ha già parlato con degli avvocati, secondo i quali ci sono assolutamente i margini per presentare l'esposto per danno erariale al procuratore generale della Corte dei Conti del Lazio che è quello competente. "Stiamo preparando l'esposto che sarà pronto in pochi giorni", ribadiscono le fonti.