Bonisoli, musei gratis,serve più libertà

(ANSA)-ROMA, 28 AGO-"Occorre maggiore libertà per stabilire le #GiornateGratisNeiMusei. Giornate gratuite che noi non solo intendiamo mantenere, ma aumentare, modulandole però, con intelligenza, a seconda del sito, del flusso turistico e del periodo dell'anno, con particolare attenzione alle persone che non possono permettersi di andare al museo". Lo ribadisce con un post su Facebook il ministro della cultura Bonisoli, che proprio su questo argomento è stato oggetto alla fine di luglio di una dura polemica politica, e che oggi spiega di aver incontrato i direttori manager dei musei autonomi del Mibac. "Il sistema dell'obbligatorietà delle prime domeniche del mese non funziona e va superato, anche perché non tutti i siti sono uguali", scrive, "A dirlo, sia a me personalmente, che tramite gli organi di stampa, sono gli stessi direttori dei musei. Per questo ho voluto incontrarli e ascoltarli, alla presenza del segretario generale, dei direttori generali e del capo di gabinetto, per costruire con loro una strategia più efficiente".