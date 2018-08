Turchia: 147 morti in incidenti stradali

(ANSA) - ISTANBUL, 27 AGO - È di almeno 147 morti e 702 feriti il bilancio degli incidenti stradali avvenuti in Turchia durante i 9 giorni dell'esodo per la festività dell'Eid al Adha, la Festa del Sacrificio, tra le principali ricorrenze islamiche.

Durante le relative vacanze, decretate ufficialmente dal Consiglio dei ministri e conclusesi ieri sera, gli incidenti complessivi sono stati almeno 192. Lo riporta Hurriyet.

Come ogni anno, centinaia di migliaia di persone avevano invaso le strade del Paese per trascorrere le giornate con i familiari residenti in altre province o dirigersi alle località di vacanza. Le autorità hanno avviato negli ultimi anni diverse campagne per cercare di sensibilizzare i turchi a una maggiore prudenza alla guida, sollecitando tra l'altro l'uso delle cinture di sicurezza.