Ordinanza sindaco Crotone per uso stadio

(ANSA) - CROTONE, 27 AGO - "Il Crotone domenica giocherà nel suo stadio sotto la mia piena responsabilità". Lo ha detto il sindaco di Crotone Ugo Pugliese nel corso di una conferenza stampa durante la quale, insieme alla giunta comunale, ha reso note le iniziative per garantire che le gare possano giocarsi allo Scida. Lo stadio non ha l'agibilità per la mancata autorizzazione della Soprintendenza all'uso delle strutture amovibili con le quali era stato ampliato nel 2016 per la Serie A. Crotone-Foggia si giocherà quindi allo Scida grazie ad una particolare ordinanza studiata dagli uffici comunali: "Stiamo preparando un'ordinanza per motivi di ordine pubblico - ha detto Pugliese -. Però, non si può reiterare". Per le successive gare, il Comune ha preparato un piano B per ovviare al problema spogliatoi che si trovano nella parte bassa delle strutture amovibili: "Abbiamo già pronto - ha detto Pugliese - un progetto comprensivo anche di cronoprogramma per risistemare gli spogliatoi nella vecchia struttura come era prima".