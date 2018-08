McCain,vero patriottismo non semina odio

(ANSA) - WASHINGTON, 27 AGO - "Non disperate delle nostri difficoltà attuali ma credete sempre nella promessa e nella grandezza dell'America, perche' nulla e' inevitabile qui". Sono le ultime parole lasciate in una lettera d'addio da John McCain, letta tra le lacrime in una conferenza stampa da Rick Davis, suo ex campaign manager per le presidenziali ed ora portavoce della famiglia. "Non dobbiamo confondere il patriottismo con le rivalità tribali" che "seminano odio", ha scritto il senatore repubblicano americano, acerrimo nemico di Donald Trump.