Comune darà proroga sgombero Tribunale

(ANSA) - BARI, 27 AGO - Il Comune di Bari concederà più tempo per il trasferimento degli uffici giudiziari e stabilirà nelle prossime ore quali misure di sicurezza adottare per far restare il personale in servizio nel Palagiustizia di via Nazariantz. Lo si apprende da fonti del Comune.

"Finalmente - dice il sindaco Antonio Decaro - è arrivata la richiesta di proroga auspicata da diverso tempo. Ora i tecnici del Comune si metteranno a lavoro per valutare le eventuali misure cautelative per concedere più tempo per il trasloco degli uffici giudiziari". Decaro replica così alla richiesta da parte dell'Inail, proprietario dell'immobile, di una proroga dei termini per lo sgombero del Palagiustizia. "Mi auguro che il Ministero - conclude il sindaco - ora voglia cogliere questa opportunità per accelerare i tempi delle decisioni e individuare presto un nuovo immobile dove trasferire la sede del Tribunale penale".