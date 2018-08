A Dobbiaco Sinfonia dei Mille di Mahler

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - Grande successo della rappresentazione dell'Ottava di Mahler in una produzione congiunta delle Settimane musicali Gustav Mahler, dell'Alto Adige Festival e di Musica Estate Pusteria. La Sinfonia è stata eseguita dall'Orchestra Sinfonica e i cori della "Studienstiftung des deutschen Volkes" sotto la direzione di Martin Wettges. L'opera, tra le più grandi nella storia della musica, viene chiamata anche la Sinfonia dei Mille per via della dimensione e della sontuosa orchestrazione.

A Dobbiaco sul palco si trovavano oltre 450 interpreti - 133 musicisti, 9 solisti, un'orchestra fuori scena e 190 membri provenienti da 6 diversi cori. Nonostante la pioggia incessante e un grande freddo è stata l'affluenza - oltre 1250 persone si sono riversate nel palaghiaccio di Dobbiaco per assistere a questo evento. Gli ascoltatori sono stati estasiati dalla magistrale interpretazione dei musicisti. La performance si è conclusa con lunghi applausi e una calorosa standing ovation.