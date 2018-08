Usa a Russia,colpiremo se Assad usa armi

(ANSA) - NEW YORK, 25 AGO - Gli Stati Uniti hanno informazioni sul fatto che il presidente della Siria Bashar al Assad potrebbe usare armi chimiche per cercare di catturare una delle aree controllate dai ribelli. E hanno messo in guardia la Russia sul fatto che sono pronti a rispondere con un'azione più forte di quelle usate in passato contro il regime di Assad. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. L'avvertimento sarebbe stato lanciato dal consigliere alla sicurezza nazionale John Bolton incontrando la controparte russa, Nikolai Patrushev.