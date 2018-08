Pedofilia: Papa, abbiamo fallito

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Non posso che riconoscere il grave scandalo causato in Irlanda dagli abusi su minori da parte di membri della Chiesa incaricati di proteggerli ed educarli'. "Il fallimento delle autorità ecclesiastiche - vescovi, superiori religiosi, sacerdoti e altri - nell'affrontare adeguatamente questi crimini ripugnanti ha giustamente suscitato indignazione e rimane causa di sofferenza e di vergogna per la comunità cattolica. Io stesso condivido questi sentimenti'. Lo ha detto il Papa alle autorità irlandesi, il quale ha ribadito "l'impegno, un maggiore impegno, per eliminare questo flagello nella Chiesa a qualsiasi costo".