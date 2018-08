(ANSA) - DUBLINO, 25 AGO - Papa Francesco è arrivato in Irlanda. L'aereo del pontefice è atterrato all'aeroporto internazionale di Dublino dove Bergoglio è stato accolto dalle autorità internazionale ed ecclesiastiche del Paese.

"A me piace stare con le famiglie", ha detto Papa Francesco nel saluto ai giornalisti sul volo che lo ha portato da Roma a Dublino. Il pontefice ha ricordato che è la sua seconda Festa mondiale della Famiglia dopo quella di Filadelfia. Poi Francesco ha aggiunto: "Torno in Irlanda dopo 38 anni, sono stato tre mesi per praticare l'inglese. Ho un ricordo bello, tocca il cuore".

Il Papa come di consueto ha ringraziato i giornalisti: "Grazie della compagnia", "di venire", "del vostro lavoro".

Nel consueto telegramma inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver lasciato Roma il Papa ha invocato "la nazione italiana copiosi doni di lungimiranza e sapienza per continuare ad apprezzare e custodire il valore del matrimonio e della famiglia".