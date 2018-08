Pioggia record su residenza Dalai Lama

(ANSA) - NEW DELHI, 24 AGO - Nella sola mattina di oggi sulla città di Dharamsala, dove risiede il leader spirituale tibetano Dalai Lama, sono caduti 292 mm di pioggia. Il direttore del Dipartimento Meteorologico indiano M. Singh ha dichiarato all'agenzia di stampa Ians che quella odierna è la più intensa precipitazione mai registrata in un singolo giorno da 60 anni: sulla città, che si trova a nord dell'India, nello stato dell'Himachal Pradesh, caddero il 7 agosto del 1958 316 millimetri d'acqua.

Intense piogge sono previste nell'area, la seconda più umida di tutto il paese, anche per i prossimi giorni.