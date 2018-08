Missione di Tria in Cina con Panetta

(ANSA) - ROMA,24 AGO - Il ministro dell'Economia e delle Finanza Giovanni Tria sarà dal 27 agosto al primo settembre in Cina per la sua prima visita ufficiale al di fuori dell'Unione europea. Della delegazione fa parte anche il Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Fabio Panetta.

Nella missione, finalizzata a rafforzare il dialogo economico e la cooperazione tra Roma e Pechino, sono previsti molti appuntamenti con istituzioni e con la comunità economica e finanziaria. A Pechino il ministro Tria avrà un incontro bilaterale con il ministro delle Finanze cinese Liu Kun, e colloqui con il governatore della People's Bank of China, Yi Gang.