Sparano a indiano, denunciati 4 ragazzi

(ANSA) - LATINA, 23 AGO - Sono stati identificati e denunciati quattro ragazzi ritenuti responsabili del ferimento del quarantunenne indiano colpito domenica sera da alcuni pallini esplosi da un'auto mentre si trovava in sella alla propria bicicletta sulla via Pontina in zona Terracina (Latina).

Si tratta di tre 18enni, due giovani e una ragazza, e di un minorenne. Al momento non sarebbero emersi motivi razziali dietro al gesto. Sono stati denunciati a piede libero per lesioni personali aggravate, esplosioni pericolose e porto di armi o oggetti atti ad offendere. A quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Terracina, guidati da Margherita Anzini, i quattro ragazzi dopo essersi armati di un fucile da softair di libera vendita hanno colpito il bracciante indiano in sella alla bici con vari colpi, utilizzando verosimilmente pallini in alluminio. A ferragosto, ad Aprilia, sempre nel Pontino, un camerunense è stato ferito in strada da alcuni piombini sparati con un fucile da una finestra. Tre ragazzi sono stati denunciati.