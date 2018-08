Migranti: minori scesi da nave Diciotti

(ANSA) - CATANIA, 23 AGO - Sono scesi tutti dalla nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania, i minorenni che si trovavano a bordo dell'imbarcazione della Guardia costiera. In tutto si tratta di 27 minori non accompagnati. A dare il via libera era stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo l'ispezione effettuata a bordo dal procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, e i numerosi appelli, tra cui quello della Procura per i minori del Tribunale di Catania che aveva inviato una richiesta ufficiale. I minori sbarcati saranno ora accompagnati in strutture di accoglienza, mentre resta incerto il destino degli adulti rimasti a bordo.