Venezuela, scossa sisma magnitudo 7.0

(ANSA) - CARACAS, 21 AGO - Una scossa di terremoto di magnitudo 7.0 si è registrata in Venezuela. Diversi edifici sono stati evacuati nella capitale Caracas. Lo riferisce il servizio geologico statunitense. L'epicentro della forte scossa è stato nello Stato di Sucre. Ma il terremoto è stato avvertito in una vasta regione che comprende il Venezuela settentrionale e gran parte della Colombia, fino a Bogotà. Gli Stati venezuelani in cui maggiore è stato il panico della popolazione sono, oltre a Sucre, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta, Mérida, Portuguesa, Aragua, Carabobo, Táchira, Lara e il Distretto della capitale.