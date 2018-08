Borsa, Shanghai apre a -0,23%

(ANSA) - PECHINO, 22 AGO - Avvio negativo per le Borse cinesi, a poche ore dall'attesa ripresa del dialogo a Washington tra le delegazioni di Usa e Cina per tentare di risolvere i contenziosi commerciali: l'indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un calo dello 0,23% e scivola a 2.727,66 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,40%, a quota 1.465,47.

I due listini, tra le turbolenze della guerra dei dazi, accusano pesanti perdite da inizio anno: Shanghai è in 'rosso' del 18%, mentre Shenzhen di quasi il 23%.