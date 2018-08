Atp Winston-Salem, Seppi ko al 2/o turno

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Andreas Seppi non supera il secondo turno del torneo Atp di Winston-Salem, in Nord Carolina.

Il 34enne altoatesino n.49 al mondo ha ceduto per 4-6 3-6 al 22enne cileno Nicolas Jarry, n.42 del ranking mondiale.

Con l'eliminazione di Seppi e Marco Cecchinato, resta in tabellone solo Matteo Berrettini: il 22enne romano n.60 della classifica Atp ha esordito battendo 6-3 6-3 il 36enne francese Julien Benneteau (n.58) e ora al secondo turno troverà il 26enne georgiano Nikoloz Basilashvili (n.36).