Argento, mai fatto sesso con Bennett

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "Nego e respingo il contenuto dell'articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media. Sono profondamente scioccata leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett". Lo afferma Asia Argento in una nota nella quale parla esplicitamente di "una persecuzione". "Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo", aggiunge l'attrice. "Quello che mi ha legata e Bennett - prosegue - per alcuni anni è stato solo un sentimento di amicizia terminata quando, dopo la mia esposizione nella nota vicenda Winstein, Bennett (che versava in gravi difficoltà economiche) inopinatamente mi rivolse una esorbitante richiesta economica. Bennett sapeva che il mio compagno, Anthony Bourdain, era percepito quale uomo di grande ricchezza e che aveva la propria reputazione da proteggere. Anthony insistette che la questione venisse gestita privatamente. Decidemmo di gestire la richiesta in maniera compassionevole e di venirgli incontro".