Ministro esteri tedesco visita Auschwitz

(ANSA) - BERLINO, 20 AGO - "Abbiamo bisogno di questo posto, perché la nostra responsabilità non finisce mai". Così il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, oggi a margine di una visita al campo di sterminio di Auschwitz. "Questo è il posto peggiore del mondo. Qui bisogna decidersi: o si perde la fede nell'umanità, o si guadagna la speranza e la forza per battersi perché la dignità umana sia tutelata, e si fa qualcosa per questo", ha aggiunto. Si tratta della prima visita negli ultimi 26 anni di un ministro degli esteri tedesco al campo di concentramento simbolo dell'Olocausto, in cui vennero uccise 1,1 milioni di persone, la maggioranza delle quali ebree.