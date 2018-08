Iran: 'Europa salvi accordo nucleare'

(ANSA) - TEHERAN, 20 AGO - L'Iran chiede ai Paesi europei di "fare sforzi più seri e solleciti" per mettere in atto iniziative economiche che permettano di salvare l'accordo sul nucleare. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri, Bahram Ghasemi, dopo che la Total si è ritirata da un progetto per lo sviluppo di un grande giacimento di gas nel Golfo. Nel maggio scorso il presidente Donald Trump ha annunciato il ritiro degli Usa dall'accordo del 2015, denunciando il programma missilistico di Teheran e le sue interferenze anche militari nei Paesi della regione. Trump ha anche detto che chi continuerà a fare affari con la Repubblica islamica non potrà più farli con gli Stati Uniti.