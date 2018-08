Annan: Juncker, è stato un grande leader

(ANSA) - BRUXELLES, 18 AGO - "Oggi il mondo piange un grande leader e umanitario, ma celebra una vita piena di coraggio, empatia e grande servizio pubblico. Kofi Annan ha dedicato la sua vita a rendere il mondo un posto più pacifico e unito". Così il presidente Jean Claude Juncker, a nome personale e della Commissione europea, nel porgere le condoglianze alla famiglia e alla moglie Nane dell'ex segretario delle Nazioni Unite.

Annan "ha combattuto per porre fine alla sofferenza e alle ingiustizie in tutto il mondo e ha contribuito a ricostruire i ponti dove erano stati distrutti. Sono onorato - afferma Juncker - di aver visto questo di prima mano in molte occasioni durante i molti anni in cui abbiamo lavorato insieme. I suoi successi come Segretario generale delle Nazioni Unite sono stati giustamente riconosciuti col Nobel per la pace e molti altre onorificenze. Ma il più grande riconoscimento che possiamo dargli è di mantenere in vita la sua eredità e il suo spirito.

Non è mai stato più importante che in questo mondo di oggi".