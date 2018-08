Terremoto: scossa in Molise di 5.2

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 20.19 in Molise: è di magnitudo 5.2. L'epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso.

Avvertita anche in Campania e Puglia. I Comuni più vicini all'epicentro Montecilfone sono: Guglionesi, Palata, Larino, Tavenna. La profondità del sisma - informa l'Ingv - è di 9 chilometri. A seguire sono state avvertite altre due scosse: di nuovo con epicentro a Montecilfone con magnitudo 2.8 e a Guglionesi di magnitudo 3.