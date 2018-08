Gaza: si discute tregua di 1 anno

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 AGO - Una tregua di un anno, la ricostruzione delle infrastrutture di Gaza, uno scambio di prigionieri che porti alla restituzione delle salme di soldati israeliani uccisi nel conflitto del 2014 e dei civili trattenuti nella Striscia da Hamas. Questi i punti principali della possibile intesa a lunga scadenza tra Hamas e Israele su cui sono al lavoro Onu ed Egitto, il cui capo dell'intelligence generale Abbas Kamel si dice sia stato ieri a Tel Aviv e oggi in Cisgiordania per vedere Abu Mazen. Un'intesa che - secondo media arabi - prevederebbe anche l'introduzione di una corridoio navale, sotto controllo israeliano, tra la Striscia e Cipro con traffico di cargo. In sostanza - ha sottolineato Haaretz - si parla di sei punti da mettere in pratica gradualmente nell'ottica di un ripristino della situazione ante guerra del 2012 e di quella del 2014. Primo di questi punti - già attuato - la riapertura del valico merci di Kerem Shalom e il ripristino a 9 miglia della zona di pesca.