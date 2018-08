Palio Siena:Nicchio vince prova generale

(ANSA) - SIENA, 15 AGO - La contrada del Nicchio con il fantino Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, sul cavallo Tale e Quale ha vinto stasera la prova generale del Palio di Siena corsa in piazza del Campo in vista della 'carriera' del 16 agosto. La prova generale si è disputata in condizioni di luce simili a quelle della sfida di domani. Alla partenza hanno preso la testa Bruco, Tartuca e Lupa, ed era stata quest'ultima a guadagnare la prima posizione alla prima curva di San Martino.

Dopo la seconda curva del Casato è stato poi il Nicchio a prendere la testa della prova generale mantenendola fino alla fine del terzo giro. Domani mattina alle 9 la 'provaccia'.