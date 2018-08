Bartomeu "Voglio un anno storico Barca"

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Le tre Champions di fila dei rivali del Real Madrid hanno lasciato il segno in casa Barcellona a cui non è bastato vincere tre Liga negli ultimi quattro anni e per questo il presidente Josep Maria Bartomeu ha lanciato oggi la carica. Parlando davanti ai tifosi blaugrana in occasione del 39mo Congresso mondiale dei club Bartomeu ha detto la stagione che si apre "voglio che sia un anno storico per il club". "Prima di tutto voglio rendere merito a quello che abbiamo fatto la scorsa stagione dove abbiamo fatto 'doblete' (Liga e Coppa del Re, ndr). Abbiamo vinto la 7/a Liga negli ultimi dieci anni, la 3/a Coppa di Spagna. Significa che stiamo facendo bene". Dopo quasi 20 anni non ci sarà più Iniesta e Bartomeu dice che che "avremo sempre ammirazione e riconoscenza per quanto ha fatto.

Non giocherà più con noi, ma torneremo insieme un giorno per svolgere altri compiti e di questo abbiamo già parlato", dice Bartomeu che non chiude al mercato che, ricorda, "chiude il 31 agosto".