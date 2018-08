Palagiustizia Bari:revocato ok a sede

(ANSA) - BARI, 14 AGO - Il Ministero della Giustizia ha revocato l'aggiudicazione della ricerca di mercato per l'individuazione di una sede per gli uffici giudiziari penali baresi in favore dell'immobile ex Inpdap in via Oberdan a Bari.

Lo rende noto lo stesso Ministero. L'indagine era stata avviata il 25 maggio scorso dopo la dichiarazione di inagibilità per rischio crollo del Palagiustizia di via Nazariantz, sede di Tribunale penale e Procura, e successiva ordinanza di sgombero da parte del Comune con scadenza 31 agosto. Nella nota il Ministero della Giustizia chiarisce che hanno avuto "esito negativo" gli "ordinari controlli amministrativi riguardanti il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione, come dichiarati in sede di iniziale offerta". Non è specificato quali siano le motivazioni precise della revoca, invocata nelle scorse settimane da avvocati e personale amministrativo.