En Marche accusa: Salvini fa demagogia

(ANSA) - PARIGI, 14 AGO - "C'è la politica della comunicazione pura, la demagogia stile Salvini. C'è la politica delle emozioni sulla quale non si costruisce nulla. Poi c'e' l'azione, quella voluta dalla Francia, in cui l'Europa assume il suo ruolo e il nostro paese la sua solidarietà". Così il leader di En Marche, Cristophe Castaner, commenta in un tweet la soluzione del caso della nave dei migranti Aquarius. La Francia ha annunciato che accoglierà 60 dei 141 migranti a bordo in base all'intesa raggiunta oggi che prevede la ripartizione in 5 paesi europei. Lo fa sapere l'Eliseo in una nota.