Donna trovata morta in Val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 14 AGO - Una donna è stata trovata morta in tarda mattinata in un albergo a Santa Cristina in Val Gardena.

Stando alle prime informazioni la donna di Parma è stata trovata da una donna delle pulizie nella sua camera priva di vita.

Sembra che si tratti di omicidio.

La donna, in un primo momento sembrava svenuta, pertanto è intervenuto l'elisoccorso Aiut Alpin, ma il medico d'urgenza non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Il marito della donna ha lasciato l'albergo. E' stato fermato a Bolzano ed è stato portato nella caserma dei carabinieri dove viene interrogato.

Sul posto a Santa Cristina c'è il magistrato di Bolzano Axel Bisignano. Si attende l'arrivo della polizia scientifica.